Boston fa 10 in fila contro Doncic, cade Minnesota

Boston vince la decima partita consecutiva resistendo anche alla tripla doppia da 37 punti di Doncic, guidata dagli 81 punti del trio Tatum-Brown-Porzingis. Cade Minnesota superata dopo un tempo supplementare da Sacramento, che si gode un Monk da 39 punti. Golden State conquista l'ottava vittoria in fila in trasferta superando Toronto, sconfitta per i Pistons di Fontecchio (7 punti) in casa con Cleveland

