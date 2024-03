Miami ospita Utah alle 23 su Sky Sport NBA

Dopo la lunga trasferta a ovest, i Miami Heat tornano a giocare davanti al proprio pubblico ospitando gli Utah Jazz di Lauri Markkanen. Bam Adebayo e compagni vogliono ritrovare la vittoria dopo il ko subito nella rivincita delle Finals a Denver, interrompendo una striscia di cinque successi in fila. I Jazz hanno bisogno di un successo per risollevarsi dopo un pessimo periodo difensivo: partita in diretta alle 23 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

Dopo aver concluso il mese di gennaio con una preoccupante striscia da 7 sconfitte consecutive, nel mese di febbraio i Miami Heat hanno cambiato marcia , vincendo 9 delle 12 partite disputate perdendo solo contro tre contender per il titolo come Clippers, Celtics e Nuggets. Proprio contro Denver nella rivincita delle Finals gli Heat hanno visto concludersi una trasferta a Ovest altrimenti trionfale , vincendo le prime cinque gare anche in condizioni avverse (ad esempio a Sacramento con tanti giocatori fuori causa per infortunio e squalifiche) prima di perdere all’ultima tappa in Colorado . Una partita nella quale comunque gli Heat hanno combattuto pur finendo in fretta sotto di 16 punti, dimostrando che l’ottimo mese di febbraio non è stato un caso — e che la traiettoria della squadra è in fase ascendente .

Gli enormi problemi difensivi dei Jazz

Per continuare a mantenerla tale davanti al proprio pubblico servirà un successo contro gli Utah Jazz, che al contrario da metà gennaio in poi sembrano svuotati. Se al 16 di gennaio avevano un record di 22-20, forti di una striscia di 12 vittorie in 14 partite, la squadra di Salt Lake City ha perso 13 delle successive 18 gare disputate, di cui solo una (contro San Antonio) nelle ultime 8. Il motivo è molto semplice: in questo lasso di tempo i Jazz hanno avuto di gran lunga la peggior difesa della NBA concedendo quasi 123 punti su 100 possessi, ben tre in più rispetto alla seconda peggiore (quella dei Philadelphia 76ers. Un rendimento inaccettabile, che ha portato coach Will Hardy a inserire in quintetto il rookie Taylor Hendricks nella speranza di migliorare un po’ la versatilità di un gruppo che dopo le cessioni di Fontecchio, Olynyk e Agbaji alla deadline sembra essersi sgonfiato, scivolando lontanisimo dalla zona play-in. Sarà la trasferta a South Beach a invertire la loro rotta? L’appuntamento è fissato per le ore 23 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.