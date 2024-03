Il big match della domenica NBA era prima di tutto un’occasione per i Celtics di ribadire la loro superiorità rispetto al resto della lega, e contro una delle squadre più in forma del momento è arrivata prova di forza che lancia ulteriormente i ragazzi di coach Joe Mazzulla. Boston, che gioca senza Kristaps Porzingis, mette da subito in chiaro le intenzioni con un 1° quarto ai limiti della perfezione. Jaylen Brown (29) e soci tirano 10/16 da tre, concedendo viceversa il 33% dal campo a Golden State e doppiando gli avversari sul 44-22. E i Celtics non abbassano le marce nemmeno nel resto del primo tempo, anche perché trovano ottime risposte dalla loro second unit con Payton Pritchard (19) e Sam Hauser (12) che con la loro intensità e capacità di fare sempre la scelta giusta impediscono che il ritmo dei padroni di casa su entrambi i lati del campo cali quando i titolari prendono fiato. Tra le due squadre, poi, c’è una oggettiva differenza a livello di taglia fisica e Boston, come se non bastasse, non concede mai la prima opzione all’attacco degli Warriors, che faticano enormemente a trovare soluzioni decenti e chiudono andando all’intervallo lungo con un pesantissimo svantaggio 82-38.