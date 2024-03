NBA Sundays: Boston-Golden State alle 21.30 su Sky

In prima serata (su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, con il commento di Tranquillo-Pessina) va in scena il rematch della finale NBA 2022. Boston la affronta sull'onda di 10 vittorie consecutive, e forte di un record che la mette saldamente davanti a tutti in NBA. Golden State però ha vinto 11 delle ultime 13 partite, e ha uno Steph Curry dalla mano caldissima

Boston contro Golden State non è mai una partita come le altre da quando, nel giugno 2022, le due squadre si sono sfidate con in palio il titolo NBA. A vincerlo, quasi due anni, Steph Curry e compagni, ma da allora la voglia di rivincita dei Celtics non ha fatto altro che aumentare. "Devastato": così Jayson Tatum ha descritto il suo stato dopo quelle finali perse: "Eravamo vicini all'obiettivo e ce lo siamo lasciati sfuggire". L'anno buono potrebbe essere questo, visto che i Celtics sono da oltre 100 giorni ininterrottamente la miglior squadra NBA e si presentano alla sfida contro gli Warriors con un record di 47 successi e solo 12 sconfitte, avendo vinto tutte le ultime 10 gare disputate. Boston appare una schiacciasassi: vince con quasi 11 punti di media ogni gara (+10.7), vanta il miglior net rating NBA (+10.9) e l'attacco più efficiente della storia della lega (con 121.5 punti segnati ogni 100 possessi). A questi Celtics, a Jayson Tatum e Jaylen Brown, così come a Porzingis, manca però una cosa che in California invece abbonda: il titolo NBA, vinto quattro volte negli ultimi nove anni da Steph Curry, Draymond Green e Klay Thompson. Oggi quest'ultimo è finito in panchina, ma contro Boston potrebbe tornare in quintetto per l'assenza di Wiggins.