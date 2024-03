Non che ci sia particolarmente bisogno di conferme, ma i numeri parlano chiaro: i Celtics in questa stagione viaggiano ad una velocità impossibile per tutte le altre squadre. Jayson Tatum e compagni hanno fin qui battuto gli avversari con 11.42 punti di differenza di media, dato che li piazza al 5° posto tra i migliori di sempre. Le squadre che li precedono, così come 6 delle prime 10 in questa speciale classifica, hanno finito per sollevare il Larry O'Brien Trophy a giugno