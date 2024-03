La prima volta porta la data del 20 novembre 2004, l'ultima, solo in ordine di tempo, quella di ieri: LeBron James, reduce dall'aver superato quota 40.000 punti in carriera, stabilisce un altro record. Eletto giocatore della settimana per la Western Conference, James ha collezionato fin qui ben 68 premi di giocatore della settimana. Una continuità mostruosa, testimoniata anche dal fatto che il primo inseguitore di LeBron in questa speciale classifica ne ha in bacheca meno della metà