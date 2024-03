L'azzurro, pur partendo ancora per la quarta volta in fila dalla panchina, resta in campo 29 minuti e sfodera la sua terza miglior prestazione stagionale, fermandosi a soli due punti dal suo season high: per lui 22 punti con 7/16 al tiro e ben 5 triple a bersaglio (su 12 tentativi) ma anche 4 rimbalzi e 2 assist. Detroit si arrende solo nel finale a Miami, ma solo Cunningham fa meglio di Fontecchio in casa Pistons