All'All-Star Weekend 2025 in programma in casa degli Warriors a San Francisco potremmo - forse - vedere finalmente uno dei più spettacolari schiacciatori della NBA di oggi prendere parte allo Slam Dunk Contest. A 5 anni dal suo ingresso nella lega nel 2019 infatti - anche a causa dei tanti infortuni - Zion Williamson non ha mai preso parte alla gara delle schiacciate, ma ha aperto a una sua partecipazione alla prossima occasione. "Se sarò all'All-Star Game farò la mia parte, e prenderò parte al Dunk Contest, ma se non sarò convocato non lo farò". Una frecciata dopo la mancata convocazione all'ultima partita delle stelle, nonostante l'ottima stagione sua e dei suoi Pelicans (Zion sta viaggiando a 22.1 punti, 5.5 rimbalzi e 5.1 assist partita con il 57.5% dal campo e New Orleans è quinta a Ovest).