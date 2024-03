La nuova collaborazione tra LeBron e il Liverpool

3/13

Quella indossata dal capitano Virgil van Dijk è la nuova divisa creata in collaborazione tra James e il Liverpool, così come la divisa da gioco presente sulla spalla dell'olandese. Sulla maglia si riconosce la scritta "YNWA" (You'll Never Walk Alone, dal celebre coro dei tifosi dei Reds all'inizio e alla fine di ogni partita) e la scritta "STRIVE FOR GREATNESS" (il motto di James) ripetuto in varie forme