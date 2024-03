Draymond Green non ha mai tenuto per sé le sue opinioni più controverse, figuriamoci adesso che ha anche un podcast a disposizione. In pochi però hanno il pedigree per parlare con la sua cognizione di causa di difensori e di NBA, in particolare per quanto riguarda il premio di Difensore dell’Anno che lui stesso ha vinto nel 2016-17 insieme a 8 inclusioni nei quintetti difensivi ideali (quattro nel primo e quattro nel secondo). In particolare il numero 23 dei Golden State Warriors si è soffermato sulla candidatura di Victor Wembanyama, che sta mettendo su cifre incredibili per essere un rookie. Le cifre, però, secondo Green non bastano per sostenere la sua candidatura: "Wemby è 12° nella lega per recuperi e primo per stoppate, che sono grandissimi numeri. E non penso che andranno da nessuna parte nei prossimi anni, con la sua maturazione e quella della sua squadra. Perciò avrà l’opportunità di vincere il premio di Difensore dell’Anno in futuro, ma personalmente non penso che lo meriti quest’anno. Se anche Rudy Gobert e la sua squadra non stessero avendo la stagione che stanno avendo, non si può dare il premio a un giocatore della 24^ difesa in NBA". Green è poi andato oltre, usando questo ragionamento per dire la sua anche sul premio di MVP: "Se si fa una cosa del genere, allora bisogna riconsiderare i parametri per Jayson Tatum e l’MVP. Non può essere che 'Boston deve vincere il titolo prima che Tatum vinca l’MVP', perché se si da il premio a Wemby significa che stiamo riportando indietro l’asticella su quello che serve per vincere. E allora bisogna riconsiderare anche la candidatura di Tatum".