Niente premiazione alla Casa Bianca per i Nuggets, la tradizione in voga ormai dai primi anni Ottanta e che vede i campioni degli sport di squadra americani venire omaggiati dal Presidente in carica non si terrà. Al contrario di quanto avvenuto in passato, però, dietro alla cancellazione dell'evento non ci sono dissidi politici, bensì un complicato incrocio di calendari tra Joe Biden e Nikola Jokic e compagni

Doveva tenersi a gennaio, come da tradizione, ma era stata spostata a causa di sopraggiunti impegni da parte del Presidente Joe Biden e ora la rituale visita alla Casa Bianca dei campioni NBA in carica, riprogrammata per il mese di marzo, pare sia stata ufficialmente cancellata. Dietro alla decisione, presa dai Nuggets e resa pubblica dal reporter Chris Haynes, non ci sarebbero tuttavia motivazioni di carattere politico come era avvenuto in passato durante l'amministrazione Trump. A impedire la visita alla Casa Bianca di Nikola Jokic e compagni sarebbe solo un complicato incrocio di calendari. Denver, infatti, riterrebbe prioritario il tentativo di recuperare la prima posizione nella Western Conference e per questioni logistiche si troverebbe quindi di fatto costretta a rinunciare a quello che è ormai un'appuntamento (quasi) del tutto immancabile fin dai primi anni Ottanta. Dopo aver ricucito lo strappo dalla vetta della classifica dell'Ovest, i Nuggets si trovano attualmente ad una sola vittoria di distanza dalla capolista Minnesota e ottenere il vantaggio del fattore campo fino alle Finals sembra in questo momento la cosa più importante.