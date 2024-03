Grande prestazione, condita da una super giocata per la giovane stella dei Rockets. A inizio terzo quarto ha rubato palla interccettando un passaggio e si è lanciato in contropiede, per chiudere con una portentosa schiacciata sulla testa di Anfernee Simons. Alla fine per Green ci sono 27 punti con 11/19 al tiro nel successo di Houston sui Blazers