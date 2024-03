La notte ha portato una vittoria molto importante per i Lakers, che in volata hanno battuto Milwaukee tra le mura amiche della Crypto.com Arena. Le buone notizie in casa gialloviola sembrano però finire con il 123-122 imposto a Giannis Antetokounmpo e compagni. Il grande assente nella sfida contro i Bucks LeBron James, infatti, sembrerebbe soffrire di una tendinopatia alla caviglia sinistra che ne rende al momento impronosticabili le possibili tempistiche del rientro in campo. "LeBron prova ancora un forte dolore alla caviglia e abbiamo deciso di non farlo giocare questa sera" ha dichiarato coach Darvin Ham prima della partita, confermando che il problema che aveva costretto James ad abbandonare in anticipo la gara poi persa contro Sacramento mercoledì scorso non è cosa da poco. "È un dolore che avvertivo prima della pausa per l'All-Star Game e che si è ripresentato dopo la pausa" aveva confessato il diretto interessato dopo la partita con i Kings, tagliando poi corto come da sua abitudine: "Andrà tutto a posto". Secondo Ham, tuttavia, le condizioni di LeBron verranno d'ora in poi valutate giorno per giorno dallo staff medico della squadra, in attesa di capire come e quando potrà rientrare sul parquet. Quella contro Milwaukee è stata la 9° partita saltata da James in questa stagione, e senza di lui i Lakers hanno un record di 5 vinte e 4 perse.