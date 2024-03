Aggrappati ai risultati di una (doppia) risonanza magnetica. Gli Houston Rockets trattengono il fiato per la loro giovane superstar, Alperen Sengun, uscito dal campo addirittura in carrozzella dopo una bruttissima caduta al termine di un'azione difensiva conclusa con il tentativo di stoppare Domantas Sabonis. La squadra ha comunicato che nella giornata di oggi il giocatore verrà sottoposto a una risonanza magnetica al ginocchio e alla caviglia destra, ma soprattutto per le sorti del primo c'è parecchia preoccupazione in Texas. Sul finire del primo quarto, saltato per provare a contrastare il tiro di Sabonis, Sengun è ricaduto male a terra e la gamba destra sembra aver assunto un angolo innaturale al contatto con il parquet. Le mani del turco a coprirsi la faccia disperato, costretto ad abbandonare il campo su una sedia a rotelle, hanno gettato nel panico i tifosi dei Rockets, il cui augurio è ovviamente quello che al loro miglior giocatore (oltre 21 punti media, 14 già nel solo primo quarto anche contro i Kings) non sia successo nulla di grave.