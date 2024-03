Dopo lo spavento preso nella partita con i Kings di domenica notte, durante la quale era stato accompagnato negli spogliatoi su una sedia a rotelle a seguito di una brutta torsione del ginocchio destro in uno scontro con Domantas Sabonis, arrivano buone notizie per Alperen Sengun e per Houston. L'infortunio al centro turco non è grave e non necessiterà di intervento chirurgico, anche se il suo rientro in questa stagione rimane in forse

