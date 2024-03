Dopo il career high fatto registrare sabato contro Dallas, Simone Fontecchio è stato grande protagonista anche nella partita contro Charlotte giocata nella notte. Per l'azzurro partenza in quintetto e prestazione da 17 punti, 8 rimbalzi, 3 assist, 2 palle rubate e una stoppata tirando 7/11 dal campo in 37 minuti. E per i Pistons, questa volta, è arrivata anche la vittoria

