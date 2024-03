A Victor Wembanyama, nella sua prima annata in NBA, non è capitato spesso di finire dalla parte sbagliata di un'azione da highlights. Eppure, nel finale di Spurs-Warriors, il rookie di San Antonio è stato sfidato da un altro rookie, Trayce Jackson-Davis. Il lungo di Golden State ha raccolto il palleggio e dopo aver attaccato il ferro ha schiacciato in testa a quello che, già oggi, è forse il miglior stoppatore di tutta lega, facendo impazzire la panchina dei Dubs