I Nuggets vincono la riedizione della ultime Finals battendo Miami grazie ad un grande 4° quarto, i Lakers cadono a Sacramento. Dallas batte Golden State ma trema per un possibile infortunio a Luka Doncic, vittorie in trasferta per Cleveland a New Orleans e per Chicago a Indiana. Ancora positivo Simone Fontecchio (12 punti) nel successo casalingo di Detroit su Toronto. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI