Nella notte, contro Phoenix, i Celtics hanno ottenuto la vittoria numero 52 della loro regular season e conquistato, primi in tutta la NBA, la matematica certezza di partecipare ai playoff. A Est non c'è alcun dubbio a proposito del dominio di Boston, ma chiudere in vetta alla Eastern Conference non significa automaticamente arrivare alle Finals. Negli ultimi 15 anni ci sono riuscite solo due squadre, che poi hanno anche vinto il titolo