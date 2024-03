Nella partita da 31 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Nikola Jokic contro gli Spurs c'è stato spazio anche per un siparietto calcistico. Nel 1° quarto, dopo aver subito un fallo in area, a gioco fermo il serbo non resiste alla tentazione di colpire di testa il pallone che stava rimbalzando nelle vicinanze. Il risultato? Un canestro, ovviamente. Il colpo di testa non vale nel conteggio del 13/19 dal campo della stella dei Nuggets, ma scatena comunque gli applausi del pubblico di San Antonio