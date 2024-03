A Detroit puntavano a vincere la 3° partita di fila, evento che in casa Pistons non si verifica dalla stagione 2021-22, ma per battere i vice-campioni NBA non è bastato un Simone Fontecchio ancora una volta in grande serata. L'azzurro è stato il migliore in campo e ha chiuso con 24 punti e 6 rimbalzi, tirando 9/16 dal campo e 5/8 da tre, ma a festeggiare a fine partita sono stati i Miami Heat

