Milwaukee-Phoenix: ora live su Sky e in streaming

L'appuntamento domenicale con la NBA su Sky raddoppia - alle 20.30 c'è anche Dallas-Denver - ma lo spettacolo inizia con la partita tra Milwaukee e Phoenix. Un confronto che vale molto per le posizioni in classifica delle due squadre. I Bucks di Danilo Gallinari, infatti, vogliono tenersi stretto il 2° posto a Est, ma sono tallonati da Cleveland. I Suns, invece, pagano una prima parte di stagione complicata tra infortuni e assenze e al momento sono 7° a Ovest, posizione che li costringerebbe a passare dal play-in per tentare di accedere ai playoff. Non basta? Sul parquet ci saranno anche giocatori del calibro di Damian Lillard, Devin Booker e Bradley Beal, tra gli attaccanti più letali di tutta la NBA, e Milwaukee finalmente potrà tornare a riaccogliere in squadra Khris Middleton. Si parte alle 18.00 su Sky Sport NBA, in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.