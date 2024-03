Nelle ultime due partite giocate dai Raptors sono arrivate due sconfitte contro Pistons e Magic, ultimi capitoli in ordine di tempo all'interno di una stagione caratterizzata dall'altalenanza di risultati. Sia nella trasferta di Detroit che nella gara casalinga con Orlando il grande assente è stato RJ Barrett, tornato nel natio Canada a fine dello scorso anno dopo lo scambio tra Raptors e Knicks. Il motivo dell'assenza, rivelato dalla stessa franchigia con un comunicato ufficiale, consiste nell'esigenza da parte del giocatore di restare vicino alla famiglia che affronta un pesante lutto. È stata infatti confermata la scomparsa prematura di Nathan, il fratello minore di RJ, che come l'ala ora in forza a Toronto aveva frequentato la Montverde Academy e puntava a crearsi una carriera da professionista nel mondo del basket. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardanti le cause del decesso e la famiglia Barrett, rappresentata dal padre Rowan, a sua volta ex giocatore con lunga esperienza in Europa e ora general manager della nazionale canadese, ha chiesto che venga rispettata il diritto alla privacy in questo passaggio complicato.