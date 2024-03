Non che Kyrie Irving fosse nuovo a canestri dal quoziente di difficoltà impossibile per il resto dell'umanità, ma quello con cui l'ex Nets e Cavs ha risolto la sfida tra Dallas e Denver nella serata di ieri ha davvero qualcosa di magico. E i colleghi e gli addetti ai lavori hanno celebrato il numero strabiliante della guardia dei Mavs sui social. Per qualcuno, quando si tratta di inventarsi un tiro e segnarlo, Irving sarebbe addirittura il giocatore più dotato di sempre...