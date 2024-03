Non è ancora chiaro se Bronny James proverà ad entrare in NBA già attraverso il Draft del prossimo giugno, ma di certo c'è che papà LeBron coltiva il sogno di giocare con il figlio. Un'impresa, quella di mettere piede sul parquet nella stessa partita, sfuggita a molti padri e figli d'arte nella lunga storia della lega. Qualcuno, però, ci è andato vicino e "HoopsHype" ha provato a mettere in fila le coppie che ce l'hanno quasi fatta

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI