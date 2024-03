Denver batte Minnesota, a Dallas il derby texano

Denver supera Minnesota grazie ai 35 punti e 16 rimbalzi di Nikola Jokic, venendo graziata dall'errore sulla sirena di Anthony Edwards che avrebbe forzato il supplementare. Doncic tira malissimo ma chiude in tripla doppia e Dallas vince il quarto derby su quattro contro San Antonio, mentre Houston conquista la sesta in fila superando Washington grazie a un super Jalen Green (42 punti). Continuano a vincere anche Orlando e New Orleans: di seguito tutti i risultati della notte