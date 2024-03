Questa notte Zion Williamson ha tramortito i Brooklyn Nets con 28 punti, trascinando New Orleans all’ottava vittoria nelle ultime nove portandosi a mezza gara di distanza dal quarto posto dei Clippers. La scelta numero 1 del Draft 2019 sembra nel suo miglior momento di forma da diversi anni a questa parte, rispolverando anche un clamoroso volo sopra il ferro per schiacciare al volo come ai “vecchi” tempi. E a meno di un mese dai playoff i Pelicans fanno davvero paura a tutti