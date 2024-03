Dopo la lunga squalifica seguita al fallaccio su Jusuf Nurkic aveva promesso di tenere a bada la sua emotività in campo, ma contro Memphis Draymond Green ci è ricascato. Dopo aver lottato per un rimbalzo in attacco con Santi Aldama, l'ala di Golden State strattona l'avversario. A difendere lo spagnolo irrompe il compagno di squadra Desmond Bane e quindi entrano sul parquet le due panchine. Si sfiora la rissa e sia Green che Bane vengono sanzionati con un fallo tecnico a testa