Manca meno di un mese all'inizo dei playoff, in programma per il 20 aprile, e una squadra è già sicura di potervi prendere parte. Per altre cinque, invece, la stagione terminerà con la fine della regular season e quindi la prospettiva a cui guardare è quella che comprende il mercato estivo e il Draft. L'elenco delle squadre pronte a giocarsi il titolo e di quelle con la testa già al futuro

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI