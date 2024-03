Scatta la rissa tra DeRozan e Brooks. VIDEO

Quando si crea una situazione di tensione in una partita di Houston molto probabilmente è per via di Dillon Brooks, sempre in prima fila quando c’è da alzare la voce e prendere le difese dei suoi compagni di squadra. Questa notte l’ex giocatore di Memphis ha dovuto farlo per difendere Jalen Green, andando a muso duro contro DeMar DeRozan dei Chicago Bulls che aveva mandato per terra la guardia dei Rockets con un duro fallo, frustrato per un paio di mancati fischi nei possessi precedenti. Il loro diverbio ha acceso una rissa che ha coinvolto tutti i giocatori in campo, costringendo numerosi assistenti e membri della sicurezza a riversarsi sul parquet per cercare di dividere i protagonisti, costringendo gli arbitri agli straordinari. Alla fine la terna ha deciso di espellere DeRozan per un fallo flagrant di tipo 2, ritenendo eccessivo e non necessario il modo in cui ha commesso fallo su Green, e comminando un fallo tecnico e la successiva espulsione a Brooks per aver istigato la situazione.