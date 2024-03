Chiude il G League Ignite: i giocatori in NBA

La NBA ha annunciato che il G-League Ignite Team, la squadra formata da prospetti in attesa di presentarsi al Draft e veterani in versione “chioccia”, chiuderà i battenti al termine di questa (disastrosa) stagione. Nato nel 2020 per dare uno sbocco in più ai giocatori liceali in cerca di un contratto professionistico, ha prodotto diversi giocatori oggi protagonisti in NBA. Ecco quali