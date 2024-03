Che il rapporto tra Chris Paul e Tony Brothers, entrambi veterani NBA di lungo corso nei rispettivi ruoli, non fosse idilliaco era cosa nota. E nella notte la diatriba tra giocatore e arbitro ha vissuto un nuovo capitolo, con la guardia di Golden State a guadagnarsi l'espulsione a 6 secondi dalla sirena finale per un doppio fallo tecnico. Paul avrebbe prima bollato Brothers come "TikToker", rimproverandogli l'eccessiva presenza sui social, e poi l'avrebbe accusato di avere troppo potere e di amministrarlo male