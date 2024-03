NBA

Massimo stagionale in casa Lakers, con Davis protagonista ma altri 4 giocatori a quota 23 o più punti. I gialloviola allungano ancora su Golden State, sconfitta a Minnesota, mentre Milwaukee umilia OKC con un super Antetokounmpo e Middleton in tripla doppia. Male Cleveland a Miami (3° ko in fila per i Cavs) e male anche i Clippers battuti in casa da Philadelphia: L.A. ora è tallonata da New Orleans, vincente a Detroit