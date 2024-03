Mentre 2/3 delle squadre NBA lotta per le migliori posizioni possibili tra playoff e play-in, c'è anche chi già guarda avanti a un'estate in cui potersi rinforzare. Come? Liberando spazio salariale per avere a disposizioni montagne di dollari da investire in giocatori capaci di cambiare il loro destino o far compiere il salto di qualità finale. Due franchigie su tutte si candidano a protagoniste dell'estate: scopriamo quali