Bogdanovic, scontro duro col coach: rissa sfiorata

È piuttosto normale vedere due avversari scontrarsi a muso duro, è inconsueto ma tutto sommato comprensibile che due compagni di squadra abbiano un diverbio, ma è strano vedere invece un giocatore andare faccia a faccia con il suo allenatore , specialmente quando la partita non sembra suggerirne il motivo. Questa notte gli Atlanta Hawks hanno vinto una partita importante sul campo dei Chicago Bulls, avvicinandosi in classifica con la possibilità di sorpassarli al nono posto per giocare in casa la sfida 9-10 del torneo play-in, eppure a risultato già acquisito Bogdan Bogdanovic e coach Quin Snyder si sono resi protagonisti di uno strano episodio immortalato dalle telecamere. A pochi minuti dalla fine e con il risultato già acquisito, un nervosissimo Bogdanovic (autore di 20 punti nella partita, miglior realizzatore dei suoi) ha prima buttato via una bottiglietta d’acqua e poi ha rivolto parole di fuoco al suo coach , alzandogli per ribadirgliele in un pesante faccia a faccia , con gli altri membri della panchina che sono dovuti intervenire per separarli ed evitare guai peggiori .

Bogdanovic minimizza: "Per noi è normale, Quin è il mio uomo"

Pochi minuti dopo Snyder si è avvicinato al suo giocatore per stringergli la mano e i due si sono scambiati un abbraccio, con lo stesso Bogdanovic che ha minimizzato quanto accaduto parlando con la giornalista Lauren L. Williams. "Lo facciamo praticamente ogni minuto, siamo sempre in discussione, per noi è normale. Significa che a entrambi importa della squadra, così come importa a tutti qui. Quin è il mio uomo, questo è sicuro. Mi spinge da tutto l’anno, abbiamo queste piccole discussioni ma succede. Mi spiace solo che lo abbiano visto le telecamere, ma è meglio buttare fuori piuttosto che tenersi dentro tutto". Lo stesso Snyder dopo il match ha ribadito il suo apprezzamento per il serbo: "Bogi è stato strepitoso, io e lui siamo a posto, anche più che a posto. Ha difeso, che per lui è un motivo di orgoglio. E non si può avere una serata più efficiente della sua" In ogni caso gli Hawks sono in grande ascesa, avendo vinto cinque delle ultime sei partite di cui due contro i Boston Celtics, provando quantomeno a mettersi nella condizione di agguantare l’ottavo posto per i playoff attraverso il torneo play-in.