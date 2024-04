Una cosa è ormai certa: quando Devin Booker vede i New Orleans Pelicans, qualcosa scatta dentro di lui . Sarà perché l’accoppiamento è favorevole o sarà perché New Orleans è la città NBA più vicina alla sua città natale Moss Point nel Mississippi e tantissime persone della sua famiglia si sobbarcano due ore di viaggio per andare a vederlo, ma Booker sembra avere un rapporto speciale con lo Smoothie King Center . Anche questa notte, infatti, la stella dei Phoenix Suns ha segnato 52 punti contro i Pelicans , come aveva già fatto nelle ultime due occasioni in cui li ha incontrati — il 17 dicembre 2022 con 58 e lo scorso 19 gennaio con altri 52. Nella storia della NBA solamente Wilt Chamberlain può vantare tre gare consecutive da 50+ punti contro un singolo avversario e i suoi 162 punti totali sono il computo maggiore degli ultimi 50 anni , superando i 158 realizzati da James Harden contro i Memphis Grizzlies nel 2019 (dati Elias Sports Bureau). Delle sue otto prestazioni in carriera sopra i 50 punti, ben tre sono arrivate contro i Pelicans . "Non ho una risposta sul perché vado così bene con New Orleans" ha detto dopo la partita, al termine della quale oltre 40 persone tra amici, parenti e conoscenti lo hanno atteso a bordo campo per farsi una foto con lui. "A me sembra di giocare sempre nella stessa maniera. È vero però che ho una storia con questo posto: la mia famiglia è sempre qui, sono cresciuto guardando le partite in questa arena, è dove ho visto la mia prima partita NBA dal vivo ".

Booker segna 8 triple: spezzata una maledizione assurda

Booker è partito fortissimo nella sfida di questa notte contro i Pelicans, segnando 23 punti prima ancora che tutti gli avversari messi assieme arrivassero alla stessa cifra. Dopo aver spinto i suoi sul +27, sono stati un paio dei suoi canestri a ricacciare indietro gli avversari rientrati fino al -7 grazie ai 30 punti di Zion Williamson, suggellando una prestazione balistica di altissimo livello con 19 canestri su 28 tentativi. In particolare Booker ha segnato 8 triple, firmando il suo nuovo massimo in carriera in regular season per triple a segno dopo che per ben 26 volte aveva toccato quota 6, sbagliando però le 37 triple successive per realizzare la settima. "Finalmente sono riuscito a superare quota 6, ora posso andare a caccia del record di franchigia" ha detto lui stesso, guardando verso il cielo come a dire "finalmente" quando l'intervistatrice gli ha chiesto di questa strana "maledizione". Si tratta peraltro di una prestazione fondamentale, visto che con questo successo Phoenix si porta a una sola gara di distanza da New Orleans per il sesto posto che significa accesso diretto ai playoff senza passare dal play-in. La notizia peggiore per i Pelicans? Che dovranno incontrare di nuovo Booker e i Suns nella notte tra domenica e lunedì, stavolta in Arizona: la speranza è che non arrivi anche il quarto "cinquantello" consecutivo.