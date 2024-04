Booker spacca i Pelicans con 52 punti, Boston ok

Devin Booker firma 52 punti e Phoenix vince una partita importante a New Orleans, riaprendo la corsa per il sesto posto a Ovest. Boston si prende la rivincita su Charlotte conquistando l'11^ vittoria nelle ultime 13, Atlanta supera Chicago e si avvicina in classifica. Jaren Jackson Jr. con 40 punti guida la rimonta di Memphis a Detroit, vincono anche Orlando contro Portland e Indiana su Brooklyn