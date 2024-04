Giocatori come Nikola Jokic non li ha nessuno, ma nella NBA contemporanea sempre più lunghi giocano i pick and roll da portatori di palla, diventando di fatto i playmaker delle loro squadre "invertendo" i ruoli canonici. Nella lega nessuno lo fa quando l'MVP, ma anche OKC e Minnesota - che contendono ai Nuggets il primo posto a Ovest - possono vantare due giocatori del genere in Holmgren e Towns, come spiega Flavio Tranquillo nella sua lavagna