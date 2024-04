La sfida nel tiro da tre punti tra Steph Curry e Sabrina Ionescu è stato uno degli eventi di maggiore rilievo dell’ultimo All-Star Game di Indianapolis, mettendo in mostra le doti balistiche della stella delle New York Liberty anche contro il miglior tiratore di tutti i tempi. Un successo tale che la NBA starebbe pensando non solo di riproporlo al prossimo All-Star Weekend, ma anche di ampliarlo: secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, complice il fatto che il weekend delle stelle si terrà al Chase Center di San Francisco, casa dei Golden State Warriors, a rappresentare la squadra potrebbe esserci Klay Thompson (che per la verità sarà free agent a fine stagione, anche se tutti si aspettano che rifirmi con gli Warriors) al fianco del suo Splash Brother. Ad accompagnare Ionescu, invece, dovrebbe esserci nientemeno che Caitlin Clark, che con le sue prestazioni al college sta infiammando il torneo NCAA e catalizzando le attenzioni del paese sul basket femminile. La futura prima scelta assoluta al Draft WNBA sarebbe sicuramente degna di partecipare a questo "consesso" di tiratori eccelsi, al quale potrebbe essere invitato Damian Lillard (due volte campione della competizione, tra cui l’ultima a Indianapolis) se Thompson dovesse dare forfeit. Al momento non c’è ancora nulla di confermato, anche perché Clark non ha ancora finito la sua esperienza al college, ma i ragionamenti all’Olympic Tower di New York sono già cominciati.