Non tutte e trenta le squadre hanno avuto una stagione entusiasmante, anzi, eppure il livello di talento presente in NBA è tale da consentire ad ogni squadra di avere almeno un giocatore per cui vale la pena andare al palazzetto o accendere la TV, quello per cui fare il tifo a prescindere. Zach Harper di "The Athletic" ha quindi provato a individuare non il miglior giocatore per ogni squadra, bensì il suo preferito. Ci sono leggende del gioco, All-Star, giovani in rampa di lancio e qualche nome a sorpresa