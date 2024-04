Le parole di LeBron James dopo la vittoria contro i Brooklyn Nets hanno fatto riemergere la domanda che tutti si fanno: quanto giocherà ancora il Re? "Non per molto. Ormai sono dall’altra parte della collina e non giocherò per altri 21 anni, questo è poco ma sicuro" ha detto James negli spogliatoi del Barclays Center. "Non so ancora quando quella porta si chiuderà, ma non mi resta più molto tempo". Le prestazioni in campo rimangono però di altissimo livello, viaggiando a 25.4 punti, 7.3 rimbalzi e 8.1 assist di media per portare i Los Angeles Lakers al ruolo di mina vagante della Western Conference, forti al momento di 8 vittorie nelle ultime 9 partite disputate. Secondo l’insider Shams Charania di The Athletic, l’aspettativa che le persone attorno a James hanno sulla sua carriera si aggira attorno a uno o due anni ancora in NBA: "Non è che ci sia rimasto poi molto da dimostrare, ma ama ancora il gioco e vuole vincere un altro anello a Los Angeles. Un po’ tutti si aspettano che giochi per uno o due anni, ma oltre quello non sarei così sicuro che voglia andare, anche perché fino a questo momento nella famiglia James tutto è ruotato attorno a lui, e c’è un senso di altruismo nel voler restituire un po’ di tempo ai suoi familiari". Charania ha parlato anche con l’agente di James, Rich Paul, di cosa aspettarsi dal ritiro del Re: "Il paragone che mi ha fatto è quello dell’atterraggio di un aereo: non si atterra bruscamente, ma c’è tutta una fase di 45 minuti in cui ci sono vari avvertimenti. Secondo Paul siamo in quella fase: a 45 minuti di distanza dall’atterraggio". L’importante, allora, è godersi il viaggio ancora per qualche tempo.