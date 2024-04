Il pallone (Basketball) è l'elemento essenziale per giocare, così come due canestri. Il canestro per la vittoria allo scadere (Buzzer Beater) è invece la sublimazione di uno sport super spettacolare. E il video che ci fa conoscere, giorno dopo giorno, tutto l'alfabeto NBA è il modo migliore per familiarizzare con lo sport più bello del mondo.

Dopo aver conosciuto le declinazioni della lettera A (quella di Association e di Alley-oop) il nostro alfabeto NBA continua con la seconda lettera, la B, che come la prima si presta ad almeno un paio di declinazioni. La prima riguarda lo strumento essenziale per giocare a pallacanestro, il pallone (“Basketball”): scopriamone l’evoluzione nel tempo e le differenze tra NBA e WNBA. La seconda B invece è quella di “Buzzer Beater”, ovvero uno dei momenti più entusiasmanti di una partita NBA: il canestro allo scadere per la vittoria. Se seguite la NBA conoscete i migliori interpreti di questa specialità, e sapete anche che se alcuni di questi momenti sono diventati degli “instant classic”, altri si sono automaticamente trasformati in “meme” (vero, Damian Lillard?). Un consiglio: godetevi il video fino in fondo e rivivete le emozioni – come non le avete mai viste prima – di uno dei buzzer beater più straordinari degli ultimi anni, quello con cui Kawhi Leonard ha eliminato i Philadelphia 76ers in gara-7 delle semifinali di conference a Est, sulla strada per il primo, storico titolo dei canadesi.