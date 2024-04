Se pensate di sapere già tutto ma proprio tutto della NBA, questo è il momento di mettervi alla prova. Da oggi sul sito di Sky Sport c'è l'ABC della NBA, ovvero tutto quello che dovete sapere sulla lega di pallacanestro più spettacolare del mondo in ordine alfabetico, dalla A alla Z per 26 puntate imperdibili. Si parte dalla lettera A, tra nozioni di storia e momenti di autentico spettacolo sul parquet

Volete scoprire cosa si nasconde dietro alla lettera A della sigla NBA? Siete nel posto giusto, perché la prima puntata dell'alfabeto della NBA parte proprio dalla A di "Association". Una "associazione" nata ormai 78 anni fa e che nei suoi tre quarti di secolo abbondanti di storia ha vissuto un'evoluzione incredibile, tra grandi stelle e squadre leggendarie. Ma la lettera A sta anche per "Alley-oop": una delle azioni più spettacolari che si possono vedere sul parquet, l'avete presente? Effettuare un assist millimetrico che trovi il compagno nei pressi del canestro può sembrare facile, ma non lo è affatto. Occorrono tempismo, visione di gioco e soprattutto una grande sintonia con chi vola sopra al ferro. Quando la giocata riesce, però, è una gioia per gli occhi. Insomma, un po' di storia e un po' di spettacolo nella prima puntata dell'alfabeto della NBA, tutto da scoprire sul sito di Sky Sport.