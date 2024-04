Il sogno di ogni videogiocatore che crea il proprio MyPlayer su NBA 2K è quello di vivere in prima persona la carriera di un giocatore nella lega più spettacolare del mondo. Ma quali sono i giocatori reali più "copiati" dai tifosi in giro per il mondo? Sorprendentemente non c’è neanche un MVP, e la top-4 rivelata dal celebre "Ronnie 2K" a ESPN potrebbe sorprendervi