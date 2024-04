Nella notte gli Warriors hanno battuto i Rockets per 133-110 ed è stata la 13° vittoria consecutiva di Golden State su Houston. Quella di Steph Curry e compagni non è però la striscia vincente aperta più lunga contro una singola squadra, e in passato una era durata addirittura oltre cinque anni. Ecco quali sono le rivalità a senso unico della ultime stagioni NBA