Phila fa 3 su 3 con Embiid. Denver torna prima

Terzo successo su tre gare per i Sixers dal rientro di un Joel Embiid da 30 punti nel successo in casa di Memphis. Denver batte facilmente Atlanta e si prende il primo posto a Ovest in attesa dello scontro diretto con Minnesota. Brooklyn rimonta 19 punti di svantaggio e batte Detroit, i Lakers vincono la nona partita nelle ultime dieci e salgono all'ottavo posto a Ovest