Donovan Clingan è il nome del momento . In due anni di college, il centro classe 2004 ha vinto due titoli NCAA consecutivi con gli UConn Huskies , tra cui quello di questa notte segnando 11 punti con 5 rimbalzi nella finale contro la Purdue di Zach Edey, autore di 37 punti nell’atto conclusivo della stagione collegiale. Ma mentre lo scorso anno Clingan usciva dalla panchina per coach Dan Hurley, in questo secondo anno di università è diventato un membro imprescindibile del quintetto base , viaggiando a 13.1 punti, 7.4 rimbalzi e 2.5 stoppate di media tirando con il 64% dal campo . Prestazioni che, unite all’ottimo percorso sotto i riflettori del torneo NCAA (ricevendo anche la nomination per il quintetto ideale), hanno fatto schizzare verso l’alto le sue quotazioni anche in ottica Draft NBA , con testate importantissime quali ESPN che lo vedono anche alla numero 3. In una classe non indimenticabile, il pedigree collegiale e le chiare caratteristiche tecnico-fisiche di Clingan potrebbero permettergli di guadagnare consensi in ottica Draft , dando alle squadre un "prodotto sicuro" al quale affidarsi invece di scommettere su altri giovani magari più talentuosi ma che offrono meno certezze.

Donovan Clingan può giocare con la nazionale italiana?

Per l’Italia, però, Donovan Clingan rappresenta anche un’opportunità in ottica nazionale. La nonna, infatti, si chiama Deborah Porrini e ha chiare origini italiane, così come la mamma Stacey (ex stella dell’università del Maine, scomparsa nel 2018 per via di un cancro) ha discendenza italiana. Prima di poter dare per fatto il passaporto di Clingan, però, ci sono numerosi passaggi da dover compiere e il rischio che qualcosa vada storto è alto: la federazione è già in contatto con la famiglia di Clingan e ha in programma un incontro ora che si è concluso il torneo NCAA per capire innanzitutto se ci sia la volontà da parte del ragazzo di far parte della nazionale e, in seconda battuta ma non meno importante, se ci siano i presupposti burocratici per cominciare le bibliche pratiche per fargli avere un passaporto. A differenza di quanto accade in altri paesi, infatti, non esiste un passaporto "sportivo" per giocare con la nazionale, ma un passaporto vero e proprio che li rende cittadini italiani al 100% anche se non dovessero mai indossare la maglia della nazionale. Per fare un esempio recente: Paolo Banchero e la sua famiglia, che hanno ottenuto il passaporto anche grazie al lavoro della federazione, potrebbero votare alle prossime elezioni pur non indossando mai la maglia azzurra.