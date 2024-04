Alla stagione già tutt'altro che indimenticabile dei Chicago Bulls si aggiunge un'altra pagina assai poco prestigiosa. A inizio del 2° quarto della sconfitta casalinga 117-128 subita dai Knicks, un'azione fa sussultare il pubblico dello United Center, ma per le ragioni sbagliate. Lanciati in contropiede e senza avversari tra loro e il canestro, Torrey Craig e Andre Drummond vanno entrambi per la schiacciata: il risultato? Un highlight destinato a finire su "Shaqtin' a Fool"