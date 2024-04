Nel mese abbondante trascorso dal suo infortunio al ginocchio sinistro, i T'Wolves hanno retto il colpo e per il momento mantengono la vetta della Western Conference. Per sognare davvero in grande ai playoff, però, Minnesota ha bisogno di riavere Karl-Anthony Towns. E il lungo, fa sapere direttamente la franchigia, sarebbe quasi pronto per tornare in campo

All'arrivo della notizia relativa alla gravità dell'infortunio occorso a Karl-Anthony Towns, sul futuro a breve termine dei T'Wolves si erano addensate nuvole piuttosto minacciose. In realtà, senza il loro All-Star, i ragazzi allenati da coach Chris Finch se la sono cavata più che bene inanellando un record di 12 vittorie e 5 sconfitte e mantenendo la vetta della classifica della Western Conference. Tuttavia, è chiaro a tutti, e alla squadra in primis, che per poter sognare davvero in grande ai playoff la presenza della prima scelta al Draft del 2015 sarebbe davvero essenziale. E, stando a quanto comunicato direttamente dalla franchigia, il rientro in campo di Towns sarebbe imminente. Il giocatore avrebbe infatti ricevuto l'ok da parte dello staff medico dei T'Wolves per riprendere la normale routine di allenamento insieme ai compagni, primo passo verso il ritorno sul parquet. Non sono ancora chiare le tempistiche con cui Towns dovrebbe perfezionare il rientro dopo l'operazione subita al ginocchio sinistro lo scorso 12 marzo, ma non è affatto da escludere che possa già tornare a disposizione con l'inizio ormai prossimo dei playoff. E a Minnesota, che dopo vent'anni si approccia alla primavera con ambizioni di nuovo concrete, i suoi 22.8 punti e 8.4 rimbalzi di media tenuti in regular season prima dell'infortunio potrebbero fare molto, molto comodo.