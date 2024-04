L'ABC della NBA: I come International e Iso. VIDEO

Nella nuova puntata dell'ABC della NBA, la rubrica con la quale andiamo alla scoperta della lega lettera per lettera, partiamo dall’Iso, abbreviazione di isolamento, per arrivare a International, raccontando l’importanza sempre maggiore dei giocatori nati fuori dagli Stati Uniti per la lega di David Stern prima e Adam Silver poi

Quando si pensa alla lettera I, ci sono due parole che vengono in mente pensando alla NBA. La prima è Iso, o Isolamento, cioè quando il basket da sport cinque contro cinque si trasforma in una sfida individuale tra attaccante e difensore, e tutti rimangono a osservare il duello che si consuma in campo. La seconda parola è Internazionale, come è diventata sempre di più la lega prima di David Stern e poi di Adam Silver: solamente alla fine del secolo scorso i giocatori nati fuori dagli Stati Uniti erano appena 36, mentre in questa stagione si è toccato il record di 125 — e altri ancora ne stanno per arrivare dal Draft. Un’esplosione che porta la firma della scelta del nigeriano Akeem Olajuwon (la H sarebbe arrivata dopo) alla numero 1 del 1984 ma soprattutto del Dream Team di Barcellona 1992, la squadra più forte di tutti i tempi (ma non secondo Shaquille O’Neal) che ha espanso a dismisura i confini della pallacanestro NBA, portandola in tutto il mondo. Andiamo alla scoperta di tutti i segreti di queste due parole e, se vi siete persi le puntate precedenti, potete recuperarle nel player qui sotto.